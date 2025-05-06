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Skoda Karoq вернулся в Россию с заметным ростом цены

Новейший Skoda Karoq 2025 года в продаже: где купить выгоднее и что включено в оснащение модели - подробности от "РГ". Специальные предложения для россиян.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.05.2025, 11:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Столичный дилер предлагает приобрести новейшую модель Skoda Karoq 2025 года всего за 4 447 000 рублей. В то время как аналогичный кроссовер у продавца из Петербурга оценивается в 4,5 миллиона, как сообщает издание "РГ". Самую высокую цену на автомобильной рынок Новосибирска выставляют владельцы "Карока" – цена здесь составляет 4,65 миллиона рублей. Однако, можно сэкономить, выбирая автомобили заранее на заказ – в этом случае цены стартуют от четырех миллионов.

Покупателям в России предлагается приобрести паркетник чешской сборки (а не китайской, как это стало уже привычным). Skoda Karoq 2025 года оснащается 2-литровым двигателем мощностью 190 лошадиных сил, который сочетается с роботизированной коробкой передач и полным приводом.

Среди доступных опций выделяются мультируль с подогревом, адаптивная оптика, обогрев передних сидений (включая обогрев лобового стекла, зеркал и зону стеклоочистителей), климат-контроль, ассистенты водителя и многое другое.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о появлении на российском рынке нового лифтбека Skoda Superb за 4,25 миллиона рублей.

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