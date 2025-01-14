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Новый семейный кроссовер Renault вернулся в Россию по более низкой цене, чем «китайцы»

Продается кроссовер Renault Koleos 2024 с Premium комплектацией, мощным двигателем и высоким уровнем комфорта. Сравнение с китайскими конкурентами и новинка от французов.
А
Антон Звонкий
14.01.2025, 11:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Продавец из Санкт-Петербурга выложил на продажу кроссовер Renault Koleos 2024 года выпуска по цене в 3,5 миллиона рублей.

По данным портала «Автоновости дня», автомобиль представлен в комплектации Premium с обилием опций. Внутри французского внедорожника можно найти кожу с перфорацией на рулевом колесе и сиденьях, мультимедийную систему с большим вертикальным сенсорным экраном, подогрев и вентиляцию передних сидений, обогрев руля, бесключевой доступ и многое другое.

Автомобиль оснащен 171-сильным атмосферным двигателем объемом 2,5 литра, который работает с вариатором и полным приводом. Согласно данным, агрегатная система считается надежной и долговечной.

Renault Koleos вынужден конкурировать на рынке с китайскими внедорожниками. Интересно, что аналогичные по классу автомобили Geely Atlas продаются по более высокой цене. Так, за базовую версию переднеприводного Geely Atlas просят от 3 517 190 рублей.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о том, что французский производитель представил специально для азиатских рынков новый гибридный вариант кроссовера Renault Grand Koleos.

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