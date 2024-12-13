В России вернулся привычный рамный внедорожник, доступный за цену «Москвича»

Известно, что россияне могут приобрести рамный внедорожник Suzuki Jimny 2024 года выпуска по цене от 1 790 000 рублей. Сейчас автомобиль доступен к продаже через альтернативные каналы сбыта, после того как он перестал официально продаваться в России вместе с другими моделями Suzuki. Об этом сообщили в журнале "Автоновости дня".

Новый Suzuki Jimny 2024 года выставлен на продажу частным лицом из Симферополя. Автомобиль оснащен праворульной компоновкой, пластмассовым рулем без мультифункций, кондиционером, медиасистемой с тачскрином, кнопкой запуска двигателя и электростеклоподъемниками в каждой двери.

Другие продавцы предлагают Suzuki Jimny по более высоким ценам. Например, компания из Краснодара предлагает привезти автомобиль под заказ за 2 499 000 рублей. В то же время фирма из Владивостока предлагает "богатую" версию Jimny за 2 703 000 рублей, а в Волгограде цена достигает 3 600 000 рублей.

Цены на Suzuki Jimny в других городах также достаточно высокие. Новый Jimny в Иркутске доступен за 3 750 000 рублей, в Воронеже - за 3 800 000 рублей, а в Нижнем Новгороде и Москве цены достигают 4 600 000 и 4 700 000 рублей соответственно.

Фото: Автоновости Дня

Все автомобили Suzuki Jimny оснащены одинаковой техникой: 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 102-105 лошадиных сил, в паре с классическим "гидроавтоматом" и полным приводом.

Кроме того, в России еще можно найти новые Renault Duster второго поколения. Два автомобиля, выпущенных в Москве, доступны для покупки на Дальнем Востоке по цене 2 850 000 рублей за каждый.