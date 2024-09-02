Главная Новости Hyundai Недорогой Hyundai вернулся в продажу в России. "Цена приятно удивит"
Новости

Недорогой Hyundai вернулся в продажу в России. "Цена приятно удивит"

Количество поклонников «китайцев» среди консервативных автолюбителей продолжает расти в России, несмотря на широкую популярность проверенных временем «корейцев». Новые хэтчбеки и универсалы Hyundai i30 по-прежнему привлекают внимание.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
02.09.2024, 13:32·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Количество поклонников «китайцев» среди консервативных автолюбителей продолжает расти в России, несмотря на широкую популярность проверенных временем «корейцев». Новые хэтчбеки и универсалы Hyundai i30 по-прежнему привлекают внимание. По данным «Автоновости дня», только на одной из автомобильных платформ доступно более десятка таких машин, с ценами, начиная от 2 399 000 рублей.

Особенно много универсалов Hyundai i30 представлено в серебристом цвете. Одну из «пятидверок» можно приобрести за минимальные 2 399 000 рублей в мультибрендовом автосалоне в Оренбурге. Автомобиль поставляется в стандартной комплектации с тканевым салоном, оснащен кондиционером, электростеклоподъемниками для всех дверей, электрорегулировкой зеркал, мультифункциональным рулем и мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay.

Фото: Автоновости Дня

Такой же универсал можно купить за аналогичные 2 399 000 рублей в Рязани. В то же время в Подмосковье, Тюмени и Пятигорске цена на этот автомобиль начинается от 2 650 000, 2 769 000 и 2 799 000 рублей соответственно. Более высокие ценники установлены в Уфе (от 2 949 900 рублей), Воронеже (от 3 020 000 рублей) и Магнитогорске (от 3 175 696 рублей).

Более дорогие модели Hyundai i30 обладают более богатой комплектацией. Они отличаются комбинированным кожано-тканевым салоном, двухзонным климат-контролем, полностью светодиодной оптикой спереди и сзади, а также многими другими опциями.

Фото: Автоновости Дня

Все «привозные» Hyundai i30 оснащены одним и тем же двигателем. Эти автомобили оснащены новым 1,5-литровым двигателем G4LG мощностью 110 л.с., который был представлен на российском рынке с 2020 года. Двигатель работает в паре с шестиступенчатым автоматическим трансмиссией Aisin, а привод имеется только передний.

Недавно стало известно, что в России вновь появились в продаже хэтчбеки Peugeot 207i иранской сборки. Они начали поставляться в нашу страну прошлом году. В настоящее время данные автомобили доступны с заводской гарантией в 2 года или 60 000 км, с ценами начиная от 1 750 000 рублей на одном из специализированных ресурсов.

Источник

Hyundai (153)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация