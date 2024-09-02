Недорогой Hyundai вернулся в продажу в России. "Цена приятно удивит"

Количество поклонников «китайцев» среди консервативных автолюбителей продолжает расти в России, несмотря на широкую популярность проверенных временем «корейцев». Новые хэтчбеки и универсалы Hyundai i30 по-прежнему привлекают внимание. По данным «Автоновости дня», только на одной из автомобильных платформ доступно более десятка таких машин, с ценами, начиная от 2 399 000 рублей.

Особенно много универсалов Hyundai i30 представлено в серебристом цвете. Одну из «пятидверок» можно приобрести за минимальные 2 399 000 рублей в мультибрендовом автосалоне в Оренбурге. Автомобиль поставляется в стандартной комплектации с тканевым салоном, оснащен кондиционером, электростеклоподъемниками для всех дверей, электрорегулировкой зеркал, мультифункциональным рулем и мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay.

Фото: Автоновости Дня

Такой же универсал можно купить за аналогичные 2 399 000 рублей в Рязани. В то же время в Подмосковье, Тюмени и Пятигорске цена на этот автомобиль начинается от 2 650 000, 2 769 000 и 2 799 000 рублей соответственно. Более высокие ценники установлены в Уфе (от 2 949 900 рублей), Воронеже (от 3 020 000 рублей) и Магнитогорске (от 3 175 696 рублей).

Более дорогие модели Hyundai i30 обладают более богатой комплектацией. Они отличаются комбинированным кожано-тканевым салоном, двухзонным климат-контролем, полностью светодиодной оптикой спереди и сзади, а также многими другими опциями.

Фото: Автоновости Дня

Все «привозные» Hyundai i30 оснащены одним и тем же двигателем. Эти автомобили оснащены новым 1,5-литровым двигателем G4LG мощностью 110 л.с., который был представлен на российском рынке с 2020 года. Двигатель работает в паре с шестиступенчатым автоматическим трансмиссией Aisin, а привод имеется только передний.

Недавно стало известно, что в России вновь появились в продаже хэтчбеки Peugeot 207i иранской сборки. Они начали поставляться в нашу страну прошлом году. В настоящее время данные автомобили доступны с заводской гарантией в 2 года или 60 000 км, с ценами начиная от 1 750 000 рублей на одном из специализированных ресурсов.