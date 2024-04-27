Renault вернул в Россию кроссовер с новым мотором. Интересует цена?

За 4 450 000 рублей на одном из сайтов объявлений можно приобрести автомобиль нового поколения. Продавец из Балаково, Саратовской области, предлагает приобрести машину, привезенную из Казахстана, европейской сборки, выпущенную в 2023 году.

Автомобиль представлен в жемчужно-белом цвете в комплектации «Премиум 1». Он оснащен 2,5-литровым 171-сильным атмосферным двигателем, вариатором и интеллектуальной системой полного привода All Mode 4×4 i.

Мотор и трансмиссия этого автомобиля знакомы российским водителям. Двигатель отличается надежным цепным приводом ГРМ и чугунными гильзами в алюминиевом ГБЦ. Вариатор с индексом JF016E произведен японской компанией Jatco и также славится своей долговечностью. Регулярная замена масла каждые 60 тысяч километров поможет продлить срок службы автомобиля.

Фото: Автоновости Дня

Продавец не раскрыл полный список комплектации, однако, согласно данным казахстанского сайта Renault, в нее входят 18-дюймовые литые диски, черный кожаный салон, мультифункциональный кожаный руль, круиз-контроль, светодиодная оптика, датчики света и дождя.

Кроме того, автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем, согревом руля, зеркал и сидений, а также лобового и заднего стекла. В машине установлена медиасистема с 8,7-дюймовым сенсорным дисплеем, система активного шумоподавления, камера заднего вида и передние и задние парктроники, панорамная крыша с электролюком и много других опций.

Ранее также появилась информация о возвращении на российский рынок легендарного кроссовера Renault Duster, производство которого в Москве уже заменено на выпуск «Москвичей». Тем не менее, на текущий момент приобрести кроссовер Renault Duster 2024 года выпуска можно только под заказ у мультибрендового автосалона в Новосибирске за 2 999 000 рублей.