Автомобиль возвращается к нам — новый кроссовер Renault с бескомпромиссным двигателем уже в России. И он стоит меньше, чем «китайцы».

Окончание официальных поставок Renault Koleos к российским дилерам сделало поиск этой модели на рынке значительно сложнее. Обычно в продаже можно встретить лишь отдельные автомобили, которые быстро находят своих покупателей. Один из таких автомобилей был привезен в Россию «частником» из Санкт-Петербурга, стоимость которого оценили в 3 399 000 рублей, сообщили в издании «Автоновости дня».

Объявление о продаже содержит всего одно фото, и продавец не предоставил конкретную информацию о комплектации. Однако опыт показывает, что новые Koleos чаще всего оснащены кожаным мультифункциональным рулем, кожаной обивкой сидений, круиз-контролем, светодиодной оптикой, датчиками света и дождя.

Фото: Автоновости Дня

Также, такие автомобили обычно оснащены двухзонным климат-контролем, «зимним пакетом», медиасистемой с сенсорным дисплеем, камерой заднего вида и панорамной крышей с люком.

Фото: Автоновости Дня

Двигатель этой модели - 2,5-литровый атмосферный силовой агрегат, который работает с вариатором и системой полного привода All Mode 4×4 i. Он отличается надежным цепным приводом ГРМ и долговечным вариатором JF016E, произведенным японской компанией Jatco.

Интересно, что другие китайские автомобили, представленные на российском рынке, в основном имеют более высокую цену. Например, новый Geely Atlas в средней комплектации стоит от 3 529 990 рублей. Стоимость Haval F7 нового поколения начинается с 3 499 000 рублей, а Jetour X90 Plus считается "топовой" моделью и продается за 3 839 900 рублей.

В июле на российский рынок поступили автомобили Samsung QM6, которые являются переименованными версиями Renault Koleos, предназначенные для корейского рынка. Цена на эти машины в Москве и Санкт-Петербурге составляла 3 085 000 рублей.