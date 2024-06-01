Чешский кроссовер вернулся в Россию, но в китайской комплектации

К лету ценники на популярный кроссовер Skoda Kodiaq в России подверглись пересмотру, утверждает издание CarsWeek. В настоящее время стоимость этой модели варьируется от 4 125 000 до 5 580 000 рублей. Самая доступная версия автомобиля доступна у дилера в Москве. Это Skoda Kodiaq 2022 года выпуска в модификации Ambition.

Данная версия комплектуется 1,4-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, в паре с автоматизированной коробкой передач и передним приводом. Салон автомобиля обит тканью, а среди опций можно выделить обширный набор подушек безопасности, светодиодные фары, зимний пакет, аудиосистему с 8 динамиками, двухзонный климат-контроль, рейлинги на крыше, 18-дюймовые диски, подсветку и розетку 12V в багажнике, а также систему SmartLink с беспроводным подключением для Apple и многое другое.

Более мощный вариант с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 220 лошадиных сил в среднем будет стоить от 5 до 5,3 миллиона рублей. В этих версиях "робот" будет выполнять функции коробки передач, а также будет доступен полный привод. Эти модели будут уже 2023 года выпуска.

В комплектацию Ultimate входят круиз-контроль, подушка безопасности для коленей водителя, датчик усталости водителя, камеры кругового обзора, 19-дюймовые диски, экокожа в салоне, сиденье водителя с функцией памяти настроек и другие опции.

Ранее было объявлено о начале неофициальных продаж в России новых Skoda Kamiq из Китая по цене от 2,87 миллионов рублей.