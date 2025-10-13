В Россию вновь поступил один из лучших семейных кроссоверов: семиместный салон и цена ниже, чем у «китайцев»

Ожидаемые изменения в системе расчета утилизационного сбора могут серьезно отразиться на цене кроссовера Kia Sorento, который ранее выпускался в России. Как стало известно «Автоновостям дня», рестайлинговую модель четвертого поколения пока еще возможно приобрести по цене, начиная от 3 900 000 рублей.

На данный момент новый семиместный Kia Sorento 2025 года выпуска можно заказать во Владивостоке за указанную сумму. Хотя комплектация в объявлении не уточняется, известно, что автомобиль оснащен 2,2-литровым турбодизельным двигателем мощностью 194 л. с., восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода.

Аналогичные трехрядные автомобили китайских марок находятся в другом ценовом сегменте. Так, GAC GS8 семиместной конфигурации стоит от 4 599 000 рублей, Changan CS95 — от 4 529 900 рублей, а базовый Jaecoo J8 предлагается минимум за 4 174 000 рублей.



Фото: Автоновости Дня

Стоимость пятиместной бензиновой версии Kia Sorento во Владивостоке стартует от 3 970 000 рублей за комплектацию Prestige. Согласно размещенному объявлению, данный вариант оснащён цифровой приборной панелью, большим медиадисплеем, подогревом и вентиляцией передних сидений, подогревом задних кресел и руля, а также электроприводом двери багажника.

В этой модификации установлен 2,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 282 л. с., работающий совместно с восьмиступенчатой роботизированной трансмиссией и полноприводной системой.

В Хабаровске стоимость нового Kia Sorento начинается от 4 200 000 рублей при покупке под заказ. В Находке его предлагается приобрести от 4 350 000 рублей, в Новосибирске — за 4 500 000 рублей, а в Симферополе — от 4 550 000 рублей.



Фото: Автоновости Дня

На автомобили, находящиеся в наличии у дилеров, цены существенно выше. Так, официальный дилер Kia в Москве выставил цену на кроссовер с 2,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 180 л. с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом на уровне 5 076 720 рублей. Еще один дилер столичного региона предлагает данную модификацию за 5 270 000 рублей. В Рязани такая версия продается за 5 150 000 рублей, а в Миассе, Челябинская область, цена составляет 5 300 000 рублей. Кроме того, модели доступны к покупке в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Тольятти, Краснодаре, Самаре, Тюмени, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Ориентировочная стоимость новых Kia Sorento:

Версия с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 194 л. с. — от 3 900 000 рублей (под заказ);

Версия с 2,5-литровым бензиновым турбомотором на 282 л. с. — от 3 970 000 рублей (под заказ);

Модификация с 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 180 л. с. — от 5 076 720 рублей (из наличия).

Ранее сообщалось, что Kia Sorento вошел в рейтинг лучших семейных автомобилей по версии британского портала AutoCar, заняв восьмое место. В итоговом списке модель соседствует с такими авто, как BMW 3-Series Touring, Dacia Jogger, Volkswagen Golf, Land Rover Defender 110, Skoda Kodiaq, Skoda Octavia Estate, Toyota Corolla Touring Sports, MG HS и Peugeot 5008.

Источник: Иван Бахарев