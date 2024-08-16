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Надёжный японский внедорожник вернулся в Россию

На российском авторынке появились Toyota Land Cruiser 70 с двигателем объемом 4 литра и мощностью 228 лошадиных сил, который работает в паре с механической коробкой передач.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.08.2024, 07:42·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

На российском авторынке появились Toyota Land Cruiser 70 с двигателем объемом 4 литра и мощностью 228 лошадиных сил, который работает в паре с механической коробкой передач.

Другой вариант оснащен 4,5-литровым дизельным двигателем мощностью 202 лошадиные силы. И в обоих модификациях у внедорожников полноприводная трансмиссия.

Стоимость новых японских внедорожников начинается от 7,5 миллионов рублей. Самая дорогая версия оценена продавцом в 8,9 миллиона рублей.

Автомобили оснащены фронтальными подушками безопасности, ABS, ESP, мультимедийной системой, навигацией, аудиосистемой, розеткой 12V, USB-портами, кондиционером, круиз-контролем и отделкой салона экокожей, а также имеют другие опции. Чем выше комплектация, тем больше доступных опций.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было сообщено о появлении на тестах "злой" версии Toyota Supra от GRMN.

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