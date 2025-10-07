В Россию вернулся доступный и проверенный кроссовер Nissan, стоящий меньше, чем Geely и Chery

Кроссовер Nissan Qashqai второго поколения, ранее выпускавшийся на заводе в Санкт-Петербурге и завоевавший популярность среди российских автолюбителей, вновь доступен для покупки на российском рынке — теперь в обновленной версии из Китая. Как выяснили журналисты «Автоновостей дня», рестайлинговые автомобили везут в Россию преимущественно под заказ, а стартовая цена начинается от 2 миллионов рублей.

Производство новой версии Qashqai второго поколения стартовало на совместном предприятии Dongfeng-Nissan в Китае осенью 2024 года. На местном рынке модель получила имя Qashqai Glory. Главное отличие этого автомобиля от привычной дорестайлинговой версии — полностью переработанный дизайн, выполненный в современной стилистике бренда Nissan. Что касается размеров, они практически не изменились: длина увеличилась до 4407 мм, ширина стала 1837 мм, а высота достигла 1611 мм.

Самые привлекательные предложения по стоимости Qashqai Glory под заказ поступают из Приморья. Местные компании готовы доставить автомобиль покупателю в течение двух-трёх недель по цене 2 025 000 рублей. За эти деньги кроссовер поставляется в насыщенной комплектации: панорамная крыша, электропривод передних сидений, кожаный салон, мультифункциональный руль с отделкой кожей, двухзонный климат-контроль, медиасистема с 12,3-дюймовым экраном, система бесключевого доступа и многие другие опции входят в перечень оснащения.

По сравнению с конкурентами из числа официально представленных в России китайских марок, Nissan Qashqai Glory выглядит более доступно. Аналогичные кроссоверы GAC GS3 у дилеров стоят от 2 449 000 рублей, Chery Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro с вариатором предлагаются минимум за 2 100 000 рублей, а стоимость Geely Coolray стартует от 2 794 990 рублей.

В Хабаровске аналогичный Qashqai можно приобрести за 2 030 000 рублей. Стоимость доставки такого автомобиля «под ключ» в Москву составляет от 2 150 000 рублей, в Кемерово — от 2 190 000 рублей, в Благовещенск — от 2 240 000 рублей. В Симферополе и Санкт-Петербурге цены начинаются от 2 350 000 рублей. Также заказ на новый Nissan Qashqai Glory можно оформить в ряде других городов, включая Самару, Чебоксары, Набережные Челны, Киров, Липецк, Ижевск и другие.



Фото: Автоновости Дня

Автомобили из наличия оказались дороже. В Белгороде за обновленный Qashqai второго поколения просят 2 950 000 рублей — это минимальная цена на складе. В Ростове-на-Дону свежий кроссовер предлагается за 2 989 900 рублей. В Москве цены стартуют от 3 100 000 рублей, а в Омске и Воронеже автомобиль можно приобрести за 3 300 000 рублей. Кроме того, уже завезённые и растаможенные экземпляры доступны в продаже в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ярославле и Стерлитамаке.

Ориентировочные цены на Nissan Qashqai Glory:

Под заказ — от 2 025 000 рублей;

Из наличия — от 2 950 000 рублей.

Все представленные автомобили оснащаются одинаковым силовым агрегатом: двухлитровый атмосферный двигатель мощностью 140 лошадиных сил работает в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Ранее стало известно, что купе-кроссовер Renault Arkana, сборка которого проходила в столице России и который пользовался стабильным спросом, появился на рынке в импортной модификации после рестайлинга. Стартовая цена на этот автомобиль в сентябре составляла 2 205 000 рублей, согласно информации одного из популярных авто-классифайдов.

Автор материала: Иван Бахарев