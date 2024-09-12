Известный кроссовер Hyundai вернулся в Россию и продается по более низкой цене, чем у "китайцев"

Поклонники российского автопрома могут обрадоваться: популярный кроссовер Hyundai ix35 снова в строю на отечественном рынке, однако в условиях теневого сектора. Машины поступают от «частников» и дилеров через альтернативные каналы и предлагаются за 2 690 000 рублей. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

За указанную сумму, житель Москвы может приобрести новый Hyundai ix35 2023 года выпуска. Продавец заверяет, что в стоимость не включены никакие дополнительные расходы. В комплектацию входят люк, светодиодные фары, климат- и круиз-контроль, кнопка запуска двигателя, камера заднего вида, подогрев сидений и литые 18-дюймовые диски.

В Екатеринбурге аналогичный кроссовер предлагается дилером за 2 849 000 рублей. Хотя комплектация не разъясняется, изображения свидетельствуют о наличии множества опций. Среди них полностью светодиодные фары спереди и сзади, кожаная обивка салона, мультимедийная система с 10,4-дюймовым вертикальным экраном, камера кругового обзора с парктрониками, бесключевой доступ, кожаный руль, климат-контроль и многое другое.

Возможностей приобрести транспорт от Hyundai из Китая также имеют жители Барнаула (за 2 900 000 рублей), Москвы (за 3 089 900 рублей), Твери (за 3 195 000 рублей) и Стерлитамака (за 3 300 000 рублей).

Большинство кроссоверов оснащены 140-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра, с семиступенчатым «роботом». Однако два автомобиля укомплектованы 160-сильным атмосферником объемом 1,6 литра и шестиступенчатым «автоматом». Оба варианта с передним приводом.

Фото: Автоновости Дня

К примете, что Hyundai из Китая, поступающие на российский рынок официальным путем, в целом стоят выше минимальной отметки в 2 690 000 рублей за модель ix35. Например, Chery Tiggo 7 Pro Max доступен от 2 770 000 рублей, а Haval F7 нового поколения — от 2 699 000 рублей. Geely Atlas продается дороже всего, начиная от 3 229 990 рублей.

Кроме того, после возвращения на отечественный авторынок Kia Sportage, прошедшего через тени, автомобили Kia Sportage Ace из Китая, с дизайном в стиле Sorento, также поставляются в Россию. Цены на них снизились за последнее время.