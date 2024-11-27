Главная Новости Японские Infiniti QX80 с мощным двигателем и полным приводом вернулся в Россию
Новости

Infiniti QX80 с мощным двигателем и полным приводом вернулся в Россию

Достойной новинкой стал Infiniti QX80 2024 года в версии Autograph, который прибыл в Россию. Московский автосалон заявил о цене в 21,625 млн рублей за этот внедорожник японского производства.
РедакцияР
Редакция
27.11.2024, 10:41·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Автомобиль комплектуется 3,5-литровым 450-сильным турбомотором, работающим в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Согласно заявленным данным, расход топлива для этой массивной машины составляет 13 литров на 100 километров пробега.

Модификацию Autograph можно узнать по двухцветному кузову, черной радиаторной решетке и эксклюзивным легкосплавным дискам диаметром 22 дюйма. В салоне используется натуральная кожа, вставки из ясеня и матовый хром. Кресла первого и второго рядов оснащены подогревом, вентиляцией и массажем. На втором ряду установлены отдельные капитанские кресла, а задний ряд оборудован подогревом и функцией складывания.

Среди прочих опций стоит выделить фирменную мультимедиа Infiniti InTouch и акустическую систему Klipsch Reference Premiere с 24 динамиками.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

 

Источник

Infiniti (19)Мотор (33)Японские (144)Infiniti Q (3)Infiniti QX80 (4)Infiniti Мотор (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация