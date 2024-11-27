Infiniti QX80 с мощным двигателем и полным приводом вернулся в Россию

Автомобиль комплектуется 3,5-литровым 450-сильным турбомотором, работающим в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Согласно заявленным данным, расход топлива для этой массивной машины составляет 13 литров на 100 километров пробега.

Модификацию Autograph можно узнать по двухцветному кузову, черной радиаторной решетке и эксклюзивным легкосплавным дискам диаметром 22 дюйма. В салоне используется натуральная кожа, вставки из ясеня и матовый хром. Кресла первого и второго рядов оснащены подогревом, вентиляцией и массажем. На втором ряду установлены отдельные капитанские кресла, а задний ряд оборудован подогревом и функцией складывания.

Среди прочих опций стоит выделить фирменную мультимедиа Infiniti InTouch и акустическую систему Klipsch Reference Premiere с 24 динамиками.

Фото: Carsweek.ru