Неубиваемый и доступный: в России появился дешевый Suzuki, обогнавший «китайцев»

По информации портала "Автоновости дня", в настоящее время данный автомобиль можно приобрести как минимум в двух крупных городах, а стоимость начинается от 1 985 000 рублей.

Хотя спустя почти десять лет цена на Suzuki Swift значительно выросла, он остается конкурентоспособным в условиях рынка, где стоимость официально поставляемых в Россию "китайцев" перевалила за отметку в 2 млн рублей. Вернувшийся на рынок хэтчбек может представлять собой отличный выбор для потенциальных покупателей.

Фото: Автоновости Дня

Новый Suzuki Swift 2022 года выпуска можно приобрести за 1 985 000 рублей у компании из Самары. Согласно описанию объявления, автомобиль был приобретен в ОАЭ и прошел процедуру таможенного оформления в России в апреле 2023 года, при этом в стоимость уже включены все необходимые платежи, включая утилизационный сбор.

Хотя детали комплектации не разглашаются, по фотографиям и видео в объявлении можно сделать вывод, что автомобиль оборудован литыми колесными дисками, галогеновыми фарами, системой доступа без ключа с кнопкой запуска двигателя, однозонным климат-контролем, парктрониками с камерой заднего вида, сиденьями, обтянутыми тканью, и мультимедийной системой с сенсорным экраном и возможностью подключения к Интернету.

Еще два таких же хэтчбека доступны для покупки в Тюмени и Самаре по цене 1 989 000 и 2 090 000 рублей соответственно. Первый из них аналогичен в комплектации предыдущему с тканевым салоном, в то время как второй, скорее всего, имеет некоторые дополнения, включая обивку сидений уже не тканью, а эко-кожей.

Фото: Автоновости Дня

Модель Suzuki Swift оснащена скромным четырехцилиндровым атмосферным двигателем объемом 1,2 литра, мощностью 83 или 90 л.с. и работает в паре с роботизированной коробкой передач.