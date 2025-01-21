Распространение машин по параллельному импорту в России значительно сократилось.

Эксперты портала «Автостат» подвели результаты по параллельному импорту автомобилей в Россию. За 2024 год было ввезено 181,2 тыс. машин по этой схеме, что означает снижение на 20% по сравнению с 2023 годом.

Интересно, что 4 из 5 автомобилей были ввезены физическими лицами. Это снова подтверждает, что дилерам такой способ не так привлекателен для массовых продаж. Согласно статистике, лидером среди брендов оказалась компания Geely, которая заняла долю в 13,7% от общего числа импортированных автомобилей. На втором месте — еще один китайский производитель Lixiang с долей 13,2%.

Тройку лидеров замыкает японская Toyota, которая смогла арендовать 11,5% рынка параллельного импорта. Четвертое и пятое места удерживают премиальные бренды BMW и Mercedes, доля которых составляет 7,3% и 4,3% соответственно. В ТОП-10 также вошли Zeekr, производитель электрокаров, экономичная марка Jetta, а также популярные в России Kia и Hyundai.

Несмотря на то, что Geely Monjaro продается в России официально, он оказался самой популярной моделью среди ввезенных автомобилей. Каждый третий автомобиль, ввезенный по параллельной схеме, был гибридным, а электрокаров было 7%.

Самыми популярными странами источниками автомобилей для России в настоящее время являются Киргизия, Китай и Белоруссия.

Фото: Carsweek.ru

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