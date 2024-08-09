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В Россию приедут новые модели одного из китайских брендов. Когда именно — сказать сложно.

Компания Jaecoo, популярный суббренд крупнейшего китайского автопроизводителя Chery, готовится порадовать российских любителей автомобилей.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
09.08.2024, 14:41·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Компания Jaecoo, популярный суббренд крупнейшего китайского автопроизводителя Chery, готовится порадовать российских любителей автомобилей. По информации, полученной изданием «Российская газета» от представителей бренда, к 2025 году запланирован выпуск нескольких новинок на отечественном рынке.

Согласно представленной информации, в следующем году Jaecoo представит в России новый кроссовер под названием J5, который будет построен на той же платформе T1X, что и многие другие модели Chery. Длина автомобиля составит 4350 мм, а колесная база будет равна 2620 мм.

Кроме того, автомобиль будет предлагаться как с традиционными бензиновыми двигателями, так и с гибридными и полностью электрическими установками. Производитель заверяет, что Jaecoo J5 будет оснащен множеством инновационных опций, которые не так уж часто встречаются в автомобилях данного сегмента.

Также стоит отметить, что выход гибридных моделей Jaecoo J7 и J8, планировавшийся на 2024 год, был отложен на год и назначен на 2025-й.

Параллельно с этим эксперты заявили, что продажи китайских автомобилей в России стремительно растут. Какие именно марки из Китая пользуются наибольшей популярностью среди россиян, описывали ранее на страницах «Автоновости дня».

Источник

Chery (87)Jaecoo (22)

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