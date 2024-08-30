Появились новые альтернативы Geely Atlas и Mitsubishi Outlander.

Дореформенные модели Chevrolet Equinox оцениваются примерно в 3 миллиона рублей. Стоимость автомобилей четвертого поколения вырастает до 4 миллионов.

Один из автосалонов Подмосковья оценил Chevrolet Equinox 2023 года в 3 миллиона. Автомобиль оснащен 173-сильным бензиновым турбомотором объемом 1.5 литра, 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Продавец не указал название комплектации. Судя по фотографиям, кроссовер имеет тканевый салон с двухцветным дизайном, мультифункциональный руль, базовый климат-контроль, мультимедийную систему с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, электрические стеклоподъемники, LED-фары и другие опции.

Альтернатива среди китайских производителей в настоящее время обходится покупателям дороже. Например, Geely Atlas последнего поколения стоит не менее 3 229 990 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что на российский рынок поступила партия семиместных минивэнов Chevrolet Orlando.