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Toyota привезла в Россию семиместный автомобиль дешевле, чем китайцы

Новый компактвэн Toyota Veloz: цены и особенности модели. Семиместный автомобиль с запуском мотора кнопкой, Apple CarPlay и 8 подушками безопасности. Какие версии доступны покупателям и их стоимость.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.01.2025, 10:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компактвэны только начинают набирать популярность в нашей стране. Несмотря на некоторую нехватку спроса, главной причиной является ограниченное количество предложений. В начале 2025 года на рынок поступил новый компактвэн Toyota Veloz.

Портал «Автоновости дня» сообщает, что самая доступная версия этого 7-местного автомобиля будет стоить 3 152 000 рублей. Toyota Veloz представляет собой своеобразное сочетание минивэна и классического кроссовера. По сравнению с китайскими аналогами, цена на данный автомобиль оказалась довольно привлекательной.

В стоимость машины уже включен утилизационный сбор и расходы на оформление документов для постановки на учет. Также следует отметить высокий уровень оснащения. В автомобиле предусмотрены электронный стояночный тормоз, климат-контроль, запуск двигателя кнопкой, светодиодные фары, камера заднего вида и интеграция с смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto.

Стремление к безопасности также заслуживает внимания, особенно в семейном автомобиле. Toyota Veloz оборудован восемью подушками безопасности, что призвано обеспечить дополнительный уровень защиты для пассажиров.

Фото: Carsweek.ru

На рынке также представлены более дорогостоящие варианты. Один из продавцов предлагает компактвэн за 3,635 млн рублей — это самая популярная версия, оснащенная рулем с кожаной отделкой, электронной приборной панелью и климат-контролем с несколькими зонами. Все машины имеют одинаковую техническую начинку — 1,5-литровый двигатель мощностью 106 л.с., работающий в паре с вариатором и передним приводом.

Фото: Carsweek.ru

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