Toyota привезла в Россию семиместный автомобиль дешевле, чем китайцы

Компактвэны только начинают набирать популярность в нашей стране. Несмотря на некоторую нехватку спроса, главной причиной является ограниченное количество предложений. В начале 2025 года на рынок поступил новый компактвэн Toyota Veloz.
Портал «Автоновости дня» сообщает, что самая доступная версия этого 7-местного автомобиля будет стоить 3 152 000 рублей. Toyota Veloz представляет собой своеобразное сочетание минивэна и классического кроссовера. По сравнению с китайскими аналогами, цена на данный автомобиль оказалась довольно привлекательной.
В стоимость машины уже включен утилизационный сбор и расходы на оформление документов для постановки на учет. Также следует отметить высокий уровень оснащения. В автомобиле предусмотрены электронный стояночный тормоз, климат-контроль, запуск двигателя кнопкой, светодиодные фары, камера заднего вида и интеграция с смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto.
Стремление к безопасности также заслуживает внимания, особенно в семейном автомобиле. Toyota Veloz оборудован восемью подушками безопасности, что призвано обеспечить дополнительный уровень защиты для пассажиров.
На рынке также представлены более дорогостоящие варианты. Один из продавцов предлагает компактвэн за 3,635 млн рублей — это самая популярная версия, оснащенная рулем с кожаной отделкой, электронной приборной панелью и климат-контролем с несколькими зонами. Все машины имеют одинаковую техническую начинку — 1,5-литровый двигатель мощностью 106 л.с., работающий в паре с вариатором и передним приводом.