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Один из самых надежных в мире кроссоверов доставлен в Россию

Закажите новый Honda Pilot 2024 в России: цены от 7 982 000 рублей, различные комплектации, фото и характеристики. Кроссовер с V6 двигателем и полным приводом.
А
Антон Звонкий
26.12.2024, 15:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Российские автолюбители могут оформить заказ на кроссовер четвертого поколения - Honda Pilot. Минимальная стоимость автомобиля оценивается в 7 982 000 рублей.

Один из автосалонов предлагает приобрести пять паркетников 2024 года, которые могут быть доставлены в Москву. Наименьшей стоимостью обладает стартовая комплектация Sport с тканевым салоном и аналоговой приборкой.

За вариант Trailsport, оснащенный контрастной оранжевой прострочкой в салоне, креслами с кожаной обивкой, усиленной подвеской, системой кругового обзора TrailWatch и внедорожным режимом TrailMode, потребуется 8 299 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

За модель Touring цена составляет 8 412 000 рублей, а за максимальную версию Black Edition придется выложить уже 9 147 600 рублей. Black Edition отличается наличием полностью виртуальной приборки, эксклюзивным дизайном и натуральной кожей.

Кроссовер оснащен 5-литровым 285-сильным бензиновым двигателем V6 DOHC i-VTEC. В паре с ним работают 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия и система полного привода i-VTM4.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что новое поколение седана Honda Amaze доступно по более низкой цене - менее миллиона рублей.

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