Сколько стоит новый японский кроссовер с проверенным мотором, привезенный в Россию?

Новый автомобиль Suzuki Fronx, представляющий собой кросс-версию популярного хэтчбека Baleno, появился в России. На текущий момент на продажу выставлено два экземпляра данной модели, стоимость одного из которых составляет 2 889 000 рублей, второй же доступен за 3 259 990 рублей, сообщают «Автоновости дня».

Первый автомобиль, ценой 2 889 000 рублей, доступен для покупки в Ставрополе. Этот автомобиль 2023 года выпуска оснащен ярко-красным кузовом, черно-красным салоном из ткани, а также обширным списком опций, включая камеру кругового обзора, мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем, бесключевой доступ, датчики света, дождя и давления в шинах, климат-контроль и передовую светодиодную оптику.

Второй автомобиль, 2024 года выпуска, предлагается по цене 3 259 990 рублей (без учета скидок) у официального дилера Suzuki в Нижнем Новгороде. По изображениям видно, что он также имеет богатую комплектацию, включая камеру 360 градусов, проекцию на лобовом стекле, современную мультимедийную систему с сенсорным экраном, LED-оптику, бесключевой доступ и многое другое.

Фото: Автоновости Дня

Двигатели Suzuki Fronx - это проверенные агрегаты, которые уже знакомы российским водителям по модели внедорожника Suzuki Jimny. Под капотом Fronx размещается 1,5-литровый бензиновый двигатель K15B мощностью 103 л.с., который сочетается с классическим четырехступенчатым автоматом. Все версии автомобиля оснащены только передним приводом.

К слову, в Россию также поставляли «рамный» внедорожник Suzuki Jimny. Более того, его цена к июлю снизилась, и сейчас минимальная стоимость на одном из автомобильных порталов составляет 2 990 000 рублей, что на миллион дешевле, чем в апреле.