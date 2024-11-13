Новый седан Toyota появился в продаже в России

Один из автомобилей был выставлен на продажу за 2 400 000 рублей в одном из объявлений, сообщают "Автоновости дня".

По словам "частника" из Читы, такую стоимость назначил на автомобиль Toyota Levin 2024 года выпуска. В цену уже включены утилизационный сбор, растаможка и другие дополнительные расходы. Однако, комплектация автомобиля скромная - на это указывают тканевая обивка сидений и пластиковый руль.

Фото: Автоновости Дня

Согласно информации из объявления, автомобиль оборудован датчиком света, фронтальными и боковыми подушками безопасности, коленной подушкой безопасности, кондиционером, светодиодными фарами, USB-портом с 12-вольтовой розеткой, электростеклоподъемниками для передних и задних стекол, а также базовым комплектом систем безопасности, включая ABS, ESP и другие системы.

Фото: Автоновости Дня

Под капотом автомобиля Levin находится 116-сильный 1,2-литровый бензиновый турбомотор, работающий с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Интересно отметить, что седан "Москвич 6", выпускаемый в Москве, в версиях выше базовой стоит также 2 400 000 рублей или даже дороже, чем Toyota. Например, версия "Бизнес" обойдется покупателю в 2 400 000 рублей, а за "Техно" придется заплатить уже 3 116 000 рублей.