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Новый неубиваемый седан Toyota по цене LADA появился в России

Компактный седан Toyota Vios, известный своей надежностью и простотой, завоевывает сердца российских водителей.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
22.05.2024, 09:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Компактный седан Toyota Vios, известный своей надежностью и простотой, завоевывает сердца российских водителей. Сегодня на различных площадках уже можно найти несколько автомобилей этой модели, стоимостью от 2 150 000 рублей, сообщают "Автоновости дня".

Один из крупных дилеров в Москве предлагает два автомобиля Toyota Vios за 2 150 000 рублей каждый, в то время как в Новосибирске аналогичная модель выставлена на продажу за 2 200 000 рублей. Для сравнения, LADA Vesta в топ-версии Techno'24 с автоматической трансмиссией доступна за 1 885 900 рублей, а Vesta Sportline стартует от 2 175 900 рублей.

По информации из объявлений, все автомобили комплектуются одинаково: управление на пластиковом руле с «урезанной» мультифункциональностью, тканевая обивка, аналоговая приборная панель, кондиционер, сенсорный дисплей мультимедийной системы, а также электропривод и подогрев боковых зеркал.

С технической точки зрения, все автомобили также абсолютно одинаковы: 1,5-литровый двигатель мощностью 109 л.с. и четырехступенчатый «автомат». Все варианты оснащены только передним приводом.

Ранее появилась информация о возвращении кроссовера четвертого поколения Hyundai Tucson на российский рынок. В настоящее время на площадках продаж можно найти несколько сотен новых моделей Hyundai Tucson, стоимостью от 3 990 000 рублей за штуку.

Источник

Toyota (147)Lada (234)

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