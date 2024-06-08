Новый дешевый седан, который может заменить «Ладу», появился в России. Цена приятно удивит.

В связи с ограниченным выбором современных и доступных седанов на авторынке России, дилеры принимают инициативу и начинают самостоятельно поставлять их в страну. Примером стал Chevrolet Onix, который в настоящее время представлен в продаже по минимальной цене от 1 890 000 рублей в четырех городах РФ. Эти данные установлены в ходе исследования, проведенного порталом "Автоновости дня".

Интересно отметить, что примерно такую же цену имеет новая отечественная LADA Vesta. Например, версия седана Techno'24 в топовой комплектации, оснащенная 122-сильным двигателем и вариатором, предлагается по цене 1 885 900 рублей, в то время как кросс-седан Enjoy'24 в "средней" комплектации оценен в 1 890 900 рублей.

За минимальную цену в 1 890 000 рублей можно стать обладателем нового Onix 2023 года выпуска у крупного дилера из Санкт-Петербурга. В комплектацию Premier 2 входят, среди прочего, четыре подушки безопасности, парктроники спереди и сзади с камерой заднего вида, кожаная обивка сидений, датчики света и дождя, круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, однозонный климат-контроль, подогрев всех сидений и зеркал, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay, люк в крыше и легкосплавные 16-дюймовые диски.

Мультибрендовый автосалон в Казани предлагает целых три аналогичных модели "Оникса" по цене от 1 979 863 до 1 995 639 рублей. Хотя конкретные детали комплектации не были уточнены, на фотографиях все автомобили выглядят идентично. Единственное различие заключается в цвете кузова: два белых и один серебристый.

Один из седанов с тканевым салоном доступен за ровно 2 000 000 рублей в Вологде, в то время как четыре других машины можно приобрести в Воронеже по цене от 2 199 000 до 2 299 000 рублей у местного дилера.

Что касается технических характеристик, автомобили поставляются в Россию с двумя типами двигателей. Практически все из них оснащены 132-сильным турбированным бензиновым мотором объемом 1,2 литра в паре с шестиступенчатой "автоматической" трансмиссией. Однако один экземпляр из Воронежа, стоимостью 2 199 000 рублей, оснащен "младшим" 90-сильным атмосферным двигателем такого же объема, совмещенным с "механической" коробкой передач.

Предыдущие данные указывали на то, что для российских потребителей доступен еще один седан — Suzuki Ciaz. В настоящее время на одной из крупнейших площадок объявлений представлено минимум три таких автомобиля, причем самая недорогая модель стоит 2 199 990 рублей.