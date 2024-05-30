Новый дешевый кроссовер Hyundai появился в России и предлагается в качестве альтернативы китайским автомобилям.

Новый кроссовер Hyundai Bayon, один из самых компактных SUV в линейке корейского производителя, уже доступен для покупки в России. Согласно данным издания «Автоновости дня», дилеры, частные лица и предприниматели, занимающиеся автомобильным импортом, активно возят эти автомобили через границу и реализуют их на различных площадках, начиная от 2 250 000 рублей.

Один из частных продавцов из Казани предлагает за указанную сумму преобрести новый Bayon 2023 года выпуска. Хотя комплектация не разглашена, потенциальные покупатели узнают, что автомобиль уже прошел таможенное оформление, а также будет поставлен сразу с двумя комплектами шин — летними и зимними.

Интересно, что сопоставимые по классу кроссоверы других марок чаще продаются по более высоким ценам. Например, обновленный Geely Coolray 2024 года стоит не менее 2 609 990 рублей, Jetour Dashing доступен от 2 489 900 рублей, а BAIC X35 в средней комплектации Luxury обойдется в 2 370 000 рублей.

Автомобили Hyundai Bayon, судя по изображениям, комплектуются кожаным мультифункциональным рулем, тканевыми сиденьями, аналоговой приборной панелью с монохромным экраном бортового компьютера, однозонным климат-контролем, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, кондиционером и другими опциями.

Внимательно выбрав свою ценовую политику, мультибрендовый автосалон из Казани устанавливает цену за Bayon на уровне 2 390 000 рублей. В Чебоксарах и других городах тот же автомобиль доступен за сопоставимую сумму, но версия 2024 года обойдется в 2 531 000 рублей.

Все автомобили Hyundai Bayon оснащены 100-сильным бензиновым двигателем объемом 1,4 литра с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и только передним приводом.

Кроме того, на рынке уже появился обновленный седан Hyundai Solaris под названием Solaris HS. Десятки подобных машин предлагаются на продажу на различных площадках, начиная от 1 899 000 рублей за единицу.