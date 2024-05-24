Toyota привезла в Россию неубиваемый кроссовер, который стоит дешевле "китайцев"

Новый кроссовер Toyota Corolla Cross, который занял место в рейтинге самых надежных кроссоверов и внедорожников от Toyota, теперь доступен в России. Согласно данным издания "Автоновости дня", цены на эти автомобили варьируются от 2 830 000 рублей.

За указанную сумму компания из Владивостока предлагает под заказ новую Corolla Cross 2022 года с китайского рынка. Эта модель оснащена различными современными опциями, включая светодиодную оптику, систему навигации, адаптивный круиз-контроль и многие другие.

Тем временем, уже в России доступен к приобретению кроссовер 2023 года выпуска в комплектации Pioneer Edition. Этот вариант также обладает множеством современных функций, среди которых адаптивный круиз-контроль, ассистент парковки и система предупреждения о выходе из полосы.

Другой вариант с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 169 л.с. и вариатором также предлагается к заказу в Новосибирске за 3 200 000 рублей. Эти модели оснащены передним приводом.

На рынке также представлена гибридная версия Corolla Cross с мощностью 196 л.с. Цена на этот автомобиль начинается от 3 370 000 рублей, в зависимости от комплектации. Гибридная модель оснащена бензиновым двигателем, электромотором и электромеханическим вариатором.

Стоит отметить, что даже учитывая минимальные цены, сопоставимые автомобили от китайских производителей предлагаются по более высокой цене. Например, Geely Atlas в базовой комплектации стоит 3 194 990 рублей, а Haval F7 - 3 349 000 рублей.

Toyota Corolla Cross была включена в список пяти самых надежных кроссоверов и внедорожников Toyota, получив от экспертов 77 баллов из 100. В этом списке выше только модели 4Runner и Highlander.