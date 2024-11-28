Любимый автомобиль американцев появился в России

Дилеры Toyota в России представили новый 7-местный минивэн Toyota Sienna 2024 года. Готовы выложить как минимум 9,79 млн рублей за полноприводный гибрид Premium. В сравнении, Toyota Alphard стоит от 17 до 18 млн рублей.

Sienna, более бюджетная модель, оказалась крупнее своего роскошного "собрата" Alphard: длина Sienna составляет 5,18 метра при колесной базе 3,06 метра. На американском рынке Sienna пользуется популярностью среди тех, кто ищет надежный автомобиль для семьи.

Гибридная система включает 2,5-литровый 189-сильный бензиновый двигатель и два электромотора, общая мощность гибрида достигает 245 л.с. В качестве трансмиссии используется электромеханический вариатор e-CVT. Расход топлива, заявленный производителем, составляет 7,1 литра на 100 км пробега.

Среди опций Sienna - 10 подушек безопасности, 20-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика, четырехзонный климат-контроль, панорамная крыша, проекционный дисплей, мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, адаптивный круиз-контроль, система безопасности Toyota Safety Sense 2.0 (включая 12 активных систем безопасности) и другие опции.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее эксперты HotCars опубликовали рейтинг самых лучших автомобилей Toyota за последние 10 лет.