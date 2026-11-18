Минивэн Hyundai Staria, официально представленный на российском рынке в 2022 году и запомнившийся россиянам «космическим» дизайном, теперь снова доступен благодаря параллельному импорту. По данным «Автоновости дня», в продаже по всей России находится более сотни таких автомобилей. Цены начинаются от 5 950 000 рублей.

Самый доступный вариант в девятиместной комплектации продают в Улан-Удэ за 5 950 000 рублей. В салоне предусмотрены три места спереди, включая водительское, три кресла на втором ряду и еще три — на третьем. Все сиденья обтянуты кожей.

В оснащение этой версии также входят климат-контроль, 18-дюймовые легкосплавные диски, электропривод двери багажника с бесконтактным открыванием, бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop, подогрев и вентиляция передних сидений, адаптивный круиз-контроль и другие опции.

Фото: Автоновости Дня

Стоимость семиместной Hyundai Staria, согласно объявлениям, начинается с 6 050 000 рублей. Именно столько за минивэн просят в Москве, где также выставлено на продажу еще несколько десятков таких автомобилей.

В Самаре новую Hyundai Staria предлагают минимум за 6 270 000 рублей, в Санкт-Петербурге — за 6 400 000 рублей, а в Воронеже — за 6 430 000 рублей. В Чебоксарах и Ярославле цены стартуют от 6 500 000 рублей.

От 6 600 000 рублей и выше минивэны продают в Казани, Рязани, Ставрополе, Краснодаре, Магнитогорске, Улан-Удэ, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Уфе, Иркутске, Красноярске и других городах.

В зависимости от комплектации новые «Старии» могут оснащаться гибридной или дизельной силовой установкой. Гибридных машин типа «параллельный гибрид» (HEV) значительно больше. Они получили 180-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра и 73-сильный электродвигатель. Их суммарная отдача составляет 245 л. с. и 367 Нм крутящего момента.

Гибридная версия комплектуется шестиступенчатым «автоматом» со встроенным электромотором. Привод у таких минивэнов только передний.

Дизельные вэны встречаются реже. Они оснащены 177-сильным турбодизельным двигателем объемом 2,2 литра, развивающим до 431 Нм крутящего момента, и классическим восьмиступенчатым «автоматом». В этом случае привод может быть как передним, так и полным.