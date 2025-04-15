Новая альтернатива Toyota C-HR появилась в России

На популярных интернет-площадках появились объявления о продаже новых кроссоверов Toyota Izoa I Рестайлинг. В данный момент у продавцов можно приобрести машины 2023 и 2024 годов выпуска.

Один из продавцов из Брянска предлагает кроссовер 2023 года в комплектации «Индивидуальная» за 3,8 млн рублей. По информации издания CarsWeek, покупатели этого автомобиля получат адаптивный круиз-контроль, парктроники, систему автоматической парковки, ABS, ESP, люк, мультимедиа горизонтальной ориентации и другие опции.

Другой дилер из столицы выставил на продажу модель Anniversary Platinum 2024. Среди опций отмечены 17-дюймовые колесные диски, водительское кресло с электрорегулировкой, мультируль, электрический руль, кондиционер, датчик давлений в шинах и прочее.

Фото: Carsweek.ru

Все представленные кроссоверы в объявлениях являются переднеприводными, с 2-литровым 171-сильным бензиновым двигателем, работающим в паре с вариатором.

Toyota разработала кроссовер Izoa совместно со специалистами GAC, разделив платформу с моделью Toyota C-HR. Последний автомобиль регулярно входит в списки самых надежных машин. Кроме того, Izoa и C-HR практически одинаковы по размерам.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что Toyota совместно с Suzuki выпустит небольшой бюджетный хэтчбек для замены модели Passo.