В Россию поступила более доступная альтернатива китайским автомобилям от Chevrolet

На популярных интернет-площадках размещены объявления о продаже нового кроссовера Chevrolet Equinox. Самая доступная версия этого зарубежного автомобиля предлагается по цене 2,85 миллиона рублей. Интересно, что данный автомобиль можно заказать у одного из автосалонов во Воронеже.

Этот вариант Equinox оснащен трехрядным салоном с использованием экокожи, литыми дисками диаметром 17 дюймов, панорамной крышей и простым бортовым компьютером, утверждает портал "Автоновости дня".

Более продвинутую комплектацию, включая "спортивную" RS-модификацию, представил автосалон из Владивостока. Цена такого кроссовера составляет 3 миллиона рублей. Автомобиль отличается черным кузовом, оригинальными литыми дисками и контрастной красной отделкой интерьера, которая создает стильный эффект.

Оба варианта оснащены полуторалитровым 173-сильным бензиновым турбомотором, который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

У продавца из Воронежа можно также найти Equinox с двухлитровым двигателем, мощностью 273 лошадиные силы. Данная версия оснащена 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Цена на этот автомобиль указана в объявлении - 3,75 миллиона рублей. Однако это не самая дорогая версия. Максимальная стоимость Equinox может достигать 5,85 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Также появилась информация о том, что модели Monza и Cobalt вошли в список самых доступных автомобилей Chevrolet на российском рынке.