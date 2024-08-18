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Автомобили из Китая сложно назвать «только копией».

Для российского автомобильного рынка фордовский Equator Sport не новинка. Еще в конце 2023 года эту модель привозили из КНР, и стоила она от 3,84 миллионов рублей.
РедакцияР
Редакция
18.08.2024, 09:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Для российского автомобильного рынка фордовский Equator Sport не новинка. Еще в конце 2023 года эту модель привозили из КНР, и стоила она от 3,84 миллионов рублей.

В настоящее время цена на кроссовер значительно снизилась - самая доступная версия обойдется в 3 миллиона рублей. Эта цена включает в себя растаможку, регистрацию в ГИБДД и плату за использование природных ресурсов.

Пока неизвестно, какая будет комплектация нового Ford Equator Sport. Однако уже известно, что автомобили будут оснащены панорамной крышей, электрорегулировками сидений и различными системами помощи водителю. Этот набор опций намекает на то, что автомобиль будет предлагаться не в самой базовой комплектации.

Новинка Ford Equator Sport будет оснащаться 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 170 лошадиных сил, который будет работать в паре с 7-ступенчатым автоматическим трансмиссией.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о начале продаж в России нового кроссовера Ford Mondeo Sport по цене 4,3 миллиона рублей.

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