«Злой» корейский кроссовер с атмосферным мотором дешевле китайцев: первые впечатления после приезда в Россию

Кроссовер Kia Sportage Ace/R, созданный на основе популярной модели Hyundai ix35, вновь появился в России после поставок из Китая. Новинка доступна в единичном количестве и уже продаётся на различных автомобильных площадках от 3 300 000 рублей, сообщает издание «Автоновости дня» после анализа объявлений.

Официальные представители китайских аналогов этого класса в России, как правило, предлагают свою продукцию по более высоким ценам. Например, Changan CS75Plus New начинается от 3 590 000 рублей, Geely Atlas — от 3 517 190 рублей, а Jetour X90 Plus с передним приводом стоит начиная с 3 479 900 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Однако «частник» из Екатеринбурга в настоящее время продает новый Sportage Ace за 3 300 000 рублей. В описании автомобиля указано, что в стоимость включены оплаченные услуги по вывозу авто из страны и полный пакет документов для оформления регистрации.

Характеристики комплектации не разглашаются, однако по фотографиям видно, что кроссовер оснащен двухцветным черно-коричневым кожаным салоном, мультифункциональным рулем, электронным стояночным тормозом с функцией AutoHold, цифровой панелью и большим сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Также на снимках заметна заводская пленка на экранах и сиденье водителя.

Такой же Sportage Ace за 3 441 000 рублей можно приобрести у мультибрендового автосалона в Челябинске. Автомобиль также комплектуется черно-коричневым кожаным салоном, цифровой приборкой, полноценной мультимедийной системой, люком и другими дополнительными опциями.

Оба автомобиля оснащены двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 161 лошадиная сила, а также классической шестиступенчатой «автоматической» коробкой передач. В данном случае используется только передний привод.

Тем временем, на территорию России продолжают поступать классические Kia Sportage, выпущенные несколько лет назад на заводе «Автотор» в Калининграде. Интерес к ним остается высоким, что отражается на объявлениях, где в декабре можно найти сотни автомобилей от 2 999 000 рублей.