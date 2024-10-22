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Две привычные модели Nissan могут вернуться в Россию.

Новости в мире автомобилей: компания Oting планирует выпустить две новые модели на российском рынке к 2025 году.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
22.10.2024, 14:23·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Новости в мире автомобилей: компания Oting планирует выпустить две новые модели на российском рынке к 2025 году. По информации аналитического агентства «Автостат», новинками могут стать кроссовер на базе популярного Nissan Qashqai и внедорожник, созданный на основе Nissan Patrol.

В пресс-службе компании Oting пока не комментируют данную информацию, но пообещали рассказать больше ближе к началу продаж в следующем году.

На данный момент в России представлен только внедорожник «Паладин» от Oting, построенный на базе японской модели Nissan Terra. Этот автомобиль прошел целый ряд улучшений, включая обновленный салон с использованием высококачественных материалов и новую переднюю панель.

Автомобиль «Паладин» оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 228 л.с. (360 Нм) от Mitsubishi и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Привод полный, с возможностью блокировки дифференциала и понижающей передачей. Дорожный просвет составляет 215 мм.

Среди особенностей «Паладина» — мультимедийная система с 12-дюймовым экраном, светодиодная оптика, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора, круиз-контроль, ADAS и ESC.

В линейке представлено четыре комплектации: «Делюкс» за 3 799 000 рублей, «Премиум» за 4 249 000 рублей, «Интеллект» за 4 399 000 рублей и «Престиж» за 4 499 000 рублей. Покупатели также могут выбрать цвет кузова из пяти вариантов.

На прошлой неделе Oting представили свою вторую модель для России под названием Palasso. Этот пикап-хардтоп поступит в продажу в первом квартале 2025 года, став первым автомобилем такого типа, который будет продаваться официально на российском рынке.

Источник

Nissan (114)Oting (5)

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