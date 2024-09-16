Новый рамный внедорожник уже прошел сертификацию и готов к выходу на российский рынок

Китайский автопроизводитель Great Wall завершил процесс сертификации еще одной модели своего популярного внедорожника Tank в России. Новинка получила название Tank 400 и является небольшим рамным внедорожником. Интересно, что одобрение типа транспортного средства (ОТТС) было выдано не на гибридную модель, а на бензиновую или дизельную версию данного автомобиля. Пока что эти модификации не представлены ни на китайском рынке, сообщает портал «Китайские автомобили».

Невозможно определить по документам, какая именно версия Tank 400 была сертифицирована в России. Есть предположение, что одобрение было получено сразу на обе конфигурации, учитывая, что характеристики обеих версий уже известны, по крайней мере, для китайского рынка.

Например, дизельный Tank 400 оснащен двигателем мощностью 186 лошадиных сил объемом 2,4 литра, который работает в паре с девятиступенчатой «автоматической» коробкой передач. Размеры данной модели составляют 4985 миллиметров в длину, 1960 миллиметров в ширину и 1905 миллиметров в высоту, колесная база равна 2850 миллиметрам.

Бензиновый вариант Tank 400 внешне ничем не отличается от дизельной модели, зато под капотом у него установлен 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 245 лошадиных сил. Он сопряжен с 48-вольтовым стартером-генератором и также оснащен девятиступенчатой «автоматом». Привод на бензиновой версии – полноприводный с системой torque-on-demand, аналогичной установленной на Tank 500.

Для разгона до 100 км/ч бензиновому Tank 400 требуется 9,7 секунды, средний расход топлива составляет 9,85 литра на 100 км по смешанному циклу. Среди других особенностей отмечены три блокировки дифференциала и 12 режимов движения, предназначенных для различных целей и типов дорожного покрытия.

Ранее успешно прошла процедуру сертификации в России более крупная модель внедорожника Great Wall — Tank 700. Ожидается, что данная модель вскоре появится на официальном российском рынке и будет представлена в трех комплектациях: одной гибридной и двух бензиновых.