В Россию поступает новый бюджетный кроссовер Belgee: где и как приобрести Belgee X50+

На этой неделе в России впервые удалось заснять новый кроссовер Belgee X50+ — фотографии и видеозаписи автомобиля появились в сети благодаря участникам тематического чата владельцев Geely Emgrand и Belgee S50. Новинку заметили сразу в двух местах: на территории предприятия «БелДжи», а также на автовозе, передвигающемся по трассе М1 «Беларусь», соединяющей Москву с Минском.

Стоит напомнить, что 5 марта российское представительство Belgee заявило о получении кроссовером X50+ Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Машина в ближайшем времени поступит к официальным дилерам в России. Производственный процесс по полному циклу, включая сварку и покраску кузовов, уже развернут на заводе «БелДжи». Оформить предварительный запрос на приобретение автомобиля можно на фирменном сайте бренда, а также выбрать удобный дилерский центр для получения новинки.

Пока производитель не раскрывает деталей о внешнем виде и салоне нового кроссовера: официальные материалы ограничиваются затемнённым изображением силуэта автомобиля, выполненным в стиле «три четверти». При этом отмечается, что габариты Belgee X50+ аналогичны обновленному Geely Coolray, покинувшему российский рынок в прошлом году. Размеры составляют 4380 мм в длину, 1810 мм в ширину и 1615 мм в высоту, база колес — 2600 мм, а дорожный просвет достигает 182 мм.



Фото: Автоновости Дня

Обновленный Coolray отличается заметно более агрессивными элементами оформления бамперов, узкой полосой светодиодных фар со сложной структурой и объединёнными в общий блок задними фонарями. Внутреннее убранство Belgee X50+, по всей видимости, также повторит интерьер рестайлингового Coolray: ожидается наличие цифровой приборной панели диагональю 10,2 дюйма, центрального мультимедийного дисплея на 12,3 дюйма, крупной зоны для смартфона и четырехспицевого многофункционального руля.

Список технических характеристик включает 1,5-литровый четырехцилиндровый турбированный бензиновый двигатель с прямым впрыском – этот агрегат для Belgee стал новым, однако в России он уже хорошо известен и зарекомендовал себя на практике. Двигатель выдает 147 л. с. и 270 Нм тяги, пришёл на смену прежней турботройке, мощностью 150 л. с. и 255 Нм. В пару к силовому агрегату предлагается 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя «мокрыми» сцеплениями, перенятая от предшественника без изменений.

На российском рынке Belgee уже представлен тремя моделями: это компактный кроссовер X50 (он идентичен Geely Coolray первого поколения), среднеразмерный кроссовер X70 (аналог Geely Atlas Pro), а также седан S50 (копия Geely Emgrand). Начальная цена X50 составляет 2 479 990 рублей, X70 доступен от 2 579 990 рублей, а приобрести седан S50 можно по стартовой стоимости от 1 899 990 рублей.

Автор: Иван Бахарев