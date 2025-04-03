Падение цен на подержанные автомобили в России становится неизбежным в условиях низкого спроса

Автомобили с пробегом на российской вторичке могут подешеветь на 5-10 процентов. Здесь все будет зависеть от сегмента и региона продажи, говорит Евгений Житнухин.

Снижение ценников станет явлением постепенным, катализатором выступит упавший спрос. В прошлом месяце, по подсчетам отечественных аналитиков, россияне приобрели 397 100 машин с пробегом (-0,6%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года).

Бестселлером на рынке подержанных машин остается вазовский седан Lada 2107. Второе место забирает Lada 2114 «Самара-2», а бронза достается корейскому бюджетнику Kia Rio.

Средний ценник на автомобиль с пробегом в феврале составил около 1,48 миллиона.

Фото: Carsweek.ru

А тем временем в Саратове на продажу выставили редкую изумрудную «Победу».