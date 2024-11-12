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Продажи автомобилей в России в ноябре ожидаются с рекордным падением

Новости о ноябрьских продажах автомобилей в стране вызывают серьезные опасения: ожидается сокращение на половину объема продаж.
А
Антон Звонкий
12.11.2024, 09:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Новости о ноябрьских продажах автомобилей в стране вызывают серьезные опасения: ожидается сокращение на половину объема продаж. Об этом сообщает аналтическое агентство «Автостат», ссылаясь на заявления генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича.

По мнению Терлюкевича, такой негативный сценарий возможен, если автопроизводители примут решение повысить цены на свою продукцию. Предполагается, что при новом уровне цен на автомобили спрос снизится на 40–50%.

Генеральный директор отметил, что спрос на автомобили будет непосредственно зависеть от стоимости и доступности автокредитов для населения, а также предложений по лизингу для юридических лиц. Однако, на ситуацию на авторынке по-прежнему будет влиять текущий валютный курс.

Однако, по данным экспертов, к концу текущего года автомобильный рынок России находится в непростой ситуации из-за роста ключевой ставки и индексации утильсбора в октябре. Дилеры уже говорят о возможном дефиците корейских, европейских и японских автомобилей на рынке.

Фото: Carsweek.ru

Последние отчеты из портов Владивостока свидетельствуют о том, что рынок уже перенасыщен японскими автомобилями перед предстоящим повышением утильсбора с 1 января.

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