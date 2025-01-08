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Производство одной из версий "Нивы" завершено в России

LADA Niva Travel перестала выходить в самой доступной комплектации Classic'24, а производство этой версии завершилось еще в 2024 году. Изменения в опциях, цене и планах на обновление модели.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
08.01.2025, 15:02·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Важное обновление в модели LADA Niva Travel - самый доступный вариант Classic'24 больше не будет производиться. В информации с сайта «Лада.онлайн» отмечается, что производство этой комплектации завершилось в 2024 году. Теперь в списке опций отсутствует подушка безопасности для водителя, хотя все другие комплектации этой модели оснащены как водительской, так и пассажирской подушками безопасности.

Также изменилась цена: ранее LADA Niva Travel Classic'24 с двумя "эйрбэгами" стоила 1 334 000 рублей, но теперь, без водительской подушки, стоимость снизилась до 1 314 000 рублей. Самым доступным вариантом теперь становится Comfort'24, оснащенный двумя подушками безопасности, по цене 1 443 000 рублей.

Кроме того, в процессе новогодних праздников, «АвтоВАЗ» планирует внести изменения в модель LADA Niva Travel. По сообщению «Автоновости дня», запатентованные светодиодные фары могут появиться на обновленной версии внедорожника в 2025 году, что будет являться первым рестайлингом с момента выхода модели на рынок пять лет назад.

Недавно появилась информация о том, что «АвтоВАЗ» начал разработку удлиненной версии LADA Niva Travel, которая может заменить классическую пятидверную модель «Нива» (ВАЗ-2131), снятую с производства в 2021 году. Об этом сообщил инсайдерский Telegram-канал «Автопоток» и блогер KhaDm из Тольятти.

Источник

Lada (482)Автоваз (222)

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