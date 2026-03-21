В России возобновилось производство автомобилей после 11-летнего простоя: что планируют выпускать

На автомобильном предприятии холдинга «АГР» в Шушарах произошёл значимый для отрасли рубеж: сварен первый кузов автомобиля нового российского бренда Jeland. О таком событии представители пресс-службы компании заявили в пятницу, предоставив информацию "Автоновостям дня".

Этот первый сваренный кузов ознаменовал старт новой вехи в истории завода, модернизированного в рамках стратегического сотрудничества холдинга «АГР» и компании Defetoo. Процедура изготовления первого кузова стала отправной точкой подготовки к запуску серийного автомобильного производства полного цикла на модернизированной площадке.

В «АГР» отмечают: сварочный цех завода был фактически возведён заново. Для оснащения производства были усилены промышленные полы под новые технические требования, смонтированы дополнительные металлоконструкции, внедрено высокотехнологичное промышленное оборудование и организована современная лаборатория с контрольно-измерительной машиной.

По данным компании, формирование технологической инфраструктуры прошло за исключительный срок. На монтаж основного оборудования ушло примерно два месяца — показатели, которые специалисты отрасли называют уникальными для проектов подобного масштаба. В этот период на территорию завода доставили около 600 контейнеров с узлами и деталями, а в сварочном цехе установили 120 промышленных роботов.

Настройка оборудования и доведение параметров качества до нормативных значений заняли менее месяца. Ускоренные темпы подготовки стали результатом слаженной работы интернационального коллектива инженеров, монтажников, операторов подъемной техники и других специалистов.

Цех сварки кузовов оборудован современными автоматизированными решениями. Здесь применяются роботизированные технологии точечной и шовной сварки в атмосфере инертных газов, автоматические комплексы по нанесению герметика, системы машинного зрения и автоматические кондукторы, что обеспечивает высокую точность сборки.

В цехе сварки используется пять различных типов герметиков в зависимости от назначения. Качество нанесения проверяется через систему машинного зрения: камеры отслеживают линию нанесения и сверяют её с эталонными образцами.

Организация производственного процесса построена поэтапно: сначала создаются крупные модули, из которых собирается кузов, затем устанавливаются двери, капот и крышка багажника. На последней стадии проводятся необходимые контрольные операции для подготовки кузова к последующему этапу окраски.

Контроль качества проводится по всему производственному циклу: проверяется точность монтажа частей, качество сварки и соответствие параметрам проекта. После финальных операций кузов проходит дополнительную геометрическую проверку на высокоточной контрольно-измерительной машине.

Производственные линии рассчитаны на сборку четырёх различных типов кузова, для каждого из которых предусмотрено несколько комплектаций: с обычной или панорамной крышей, а также с передним или полным приводом. В общей сложности цех способен выпускать до 12 вариантов кузовов.

Техническая модернизация завода холдинга «АГР» в Шушарах иллюстрирует новую стратегию развития российской автопромышленности — внедрение современной производственной базы на основе международного технологического партнёрства с акцентом на локализацию ключевых компетенций.

Стоит напомнить, что это предприятие ранее принадлежало General Motors и было открыто в 2008 году, а его работа приостановилась в 2015 году на фоне ухода концерна с российского рынка. В течение семи лет здесь собирались модели Chevrolet Cruze, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva, Opel Astra, Opel Antara, Opel Mokka и несколько моделей Cadillac.

По информации отраслевых экспертов, под брендом Jeland могут быть представлены автомобили китайской марки Jaecoo. В соответствии с выданными ранее ОТТС, возможно, что модельная линейка будет включать известные российским потребителям кроссоверы Jaecoo J7 и J8, стоимость которых на сегодня составляет от 3 259 000 рублей за рестайлинговую версию J7 и 4 074 000 рублей за J8.

Автор: Иван Бахарев