В России стартовали продажи нового кроссовера Honda ZR-V: объявлены цены

В одном из автосалонов Москвы выставлен на продажу новый кроссовер Honda ZR-VZ 2023 и 2024 года выпуска. Напомним, что официальных поставок этого японского автомобиля в Россию не было. Первая партия Honda ZR-V появилась на внутреннем рынке страны еще в 2023 году, когда минимальная стоимость составляла 4,3 миллиона рублей.

К осени 2025 года, как сообщает редакция CarsWeek.ru, стоимость самой доступной версии кроссовера увеличилась до 5,49 миллиона рублей. Максимальная цена достигает отметки в 6,19 миллиона. При этом дилер готов реализовать автомобили со скидкой, размер которой варьируется от 600 до 800 тысяч рублей.

Модель Honda ZR-V была разработана специально для покупателей в Китае. Автомобиль представляет собой разновидность американского HR-V и сопоставим по размеру с Mazda CX-5. Кроссовер построен на платформе Honda Civic с многорычажной задней подвеской, а производство осуществляется на совместном предприятии GAC Honda.



Фото: Carsweek.ru

На российском рынке Honda ZR-V предлагается с двумя силовыми установками: бензиновым мотором объемом 1,5 литра мощностью 182 лошадиные силы и гибридной системой на базе двухлитрового двигателя, выдающей 203 лошадиные силы. Независимо от выбранной версии привод передний, а трансмиссия выполнена в виде вариатора.

Бензиновые модификации доступны в комплектациях Executive и Deluxe. В более богатой версии Deluxe имеются боковые задние подушки безопасности, подрулевые лепестки, двухзонный климат-контроль, парктроники, электрорегулируемые передние сиденья, складывающаяся спинка заднего ряда и другие удобства.

Гибридная версия предлагается только в исполнении e:HEV Exclusive. В этот вариант входят расширенные системы безопасности и ассистенты водителя, датчики усталости, дождя и света, 18-дюймовые легкосплавные диски, отделка салона экокожей, обогрев наружных зеркал, навигационная система, голосовое управление, цифровая панель приборов, круговой обзор, двухзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль.

Дилер предоставляет на автомобиль гарантию сроком три года или 100 тысяч километров пробега.



Фото: Carsweek.ru

Стоит напомнить, что ранее на российском рынке также появился новый седан Honda Inspire, импортируемый из Китая.

Фото: auto.ru