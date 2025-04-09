Начались продажи лифтбека Skoda Superb 2025 года в России

В Россию из Китая по параимпорту поступают некоторые европейские иномарки. Одной из таких моделей является лифтбек Skoda Superb. Предлагается к приобретению автомобиль 2025 года выпуска по цене 4,25 млн рублей.

Данная модификация оснащена переднеприводом и 2-литровым 186-сильным двигателем. В качестве трансмиссии установлен «робот».

Среди доступных опций упоминаются кресла с электрорегулировкой и подогревом (в передних также есть вентиляция), беспроводная зарядка для гаджетов, адаптивный круиз-контроль, современная мультимедиа и другие функции.

Цена на легковые автомобили Skoda Superb под заказ начинается от 2,2 миллиона рублей. Самое доступное предложение представлено продавцом из Владивостока. Данная стоимость относится к комплектации Luxury.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что автосалон в Санкт-Петербурге предлагает к продаже новый кроссовер Skoda Karoq 2025 года выпуска по цене 3,99 млн рублей.