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Новый немецкий внедорожник с обильным оборудованием теперь доступен в России

Автомобиль Volkswagen Talagon, представленный на российском рынке, сочетает в себе мощный двигатель и обширный перечень оснащения, начальная стоимость которого составляет 7,8 миллиона рублей.
А
Антон Звонкий
24.10.2024, 07:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автомобиль Volkswagen Talagon, представленный на российском рынке, сочетает в себе мощный двигатель и обширный перечень оснащения, начальная стоимость которого составляет 7,8 миллиона рублей. Длина автомобиля достигает 5,12 метра, а колесная база равна 2,98 метра.

Этот кроссовер идеально подходит в качестве автомобиля для семьи, а также является отличным выбором для дальних путешествий. В салоне Talagon можно установить семь или шесть посадочных мест. Шестиместный вариант оснащен раздельными креслами на втором ряду. При сложении кресел последних двух рядов, образуется ровный пол длиной два метра.

Под капотом данной модели скрывается 220-сильный бензиновый двигатель EA888 объемом в два литра, который работает в паре с 7-ступенчатым "роботом" и полным приводом.

В комплектации R-Line Extended Edition Talagon доступны такие опции, как система предупреждения о столкновении, ассистент контроля полосы движения, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, раздельный климат-контроль, мультимедийная система, навигация, панорамная крыша, водительское кресло с электрорегулировкой и функцией памяти настроек, подогрев сидений и руля, а также многое другое.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Было объявлено, что полностью электрический автомобиль Volkswagen Golf будет доступен по цене 3,5 миллиона рублей и появится на рынке в 2029 году.

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