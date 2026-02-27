В России существенно выросли цены на автозапчасти и расходные материалы. В чём причины подорожания?

Цены на автозапчасти и расходные материалы в России продолжают расти — за прошедший год средний прирост составил 26%. Теперь средняя стоимость таких товаров составляет 1,5 тыс. рублей. Вместе с этим услуги по проведению техосмотра автомобилей, наоборот, стали доступнее: средняя цена упала до уровня 1,3 тыс. рублей. Об этом говорят результаты исследования, проведённого аналитиками бизнес-экосистемы «Контур».

В рамках исследования специалисты обработали данные 40 млн чеков из автомагазинов и сервисов по всей стране, сравнив период с 15 января по 15 февраля 2026 года с аналогичным отрезком 2025 года. Согласно полученной информации, средняя стоимость услуги техосмотра в начале 2026 года опустилась до 1330 рублей, что на 17% ниже показателей предыдущего года.

Вместе с тем, как отмечается в «Контуре», запчасти и детали для ремонта автомобилей в первом квартале 2026 года продавались в среднем за 1515 рублей. Это на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Среди главных факторов удорожания автозапчастей, помимо инфляции и сложностей с логистикой, эксперты выделяют увеличение спроса. Всё больше россиян стремятся поддерживать свои нынешние автомобили в рабочем состоянии и обслуживать их, а не приобретать новый транспорт.

Ситуация с услугами технического осмотра развивается противоположно. Снижение цен эксперты связывают в первую очередь с изменением состава автопарка: автомобили китайских и отечественных марок постепенно вытесняют японские, немецкие и другие западные бренды. Обслуживание таких машин проще и обходится дешевле, кроме того, большая часть новых китайских авто не попадает под обязательный техосмотр первые четыре года эксплуатации, и это сказывается на снижении спроса на услугу.

Развитие ценовой динамики оказалось различным в зависимости от региона. Так, в Краснодарском крае стоимость запчастей выросла на 20%, а цена услуг по техосмотру увеличилась на 21%. В Москве и Подмосковье автозапчасти подорожали на 35%, услуги ТО только на 4%.

В Свердловской области наблюдается другая тенденция: автозапчасти подешевели на 8%, а техосмотр, наоборот, подорожал на 6%. В Ростовской области динамика оказалась неожиданной: запчасти стали дешевле на 2%, а стоимость услуг техосмотра снизилась сразу на 39%.

Ранее поступала информация о возможном создании единой цифровой базы данных для запчастей китайских автомобилей. По задумке, цифровой паспорт изделия может быть связан с процедурой оформления ОТТС, а производители и официальные дистрибьюторы должны будут поддерживать и регулярно обновлять такую базу данных.

Автор материала: Иван Бахарев