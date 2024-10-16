Автомобили 10 брендов подорожали в России за первую половину октября

С начала октября цены на автомобили в России начали расти из-за повышения утильсбора. 10 автопроизводителей уже увеличили стоимость своих машин, некоторые из них — даже дважды.

К примеру, Belgee из Белоруссии дважды подняли цены на свои кроссоверы X50 и X70. Первоначальное увеличение на 38 тыс. рублей было зафиксировано с 1 октября, а затем, ближе к середине месяца, цены выросли еще на 57-70 тыс. рублей.

Geely из Китая также последовала примеру, подняв стоимость на все модели. У Chery цены на кроссовер Tiggo 8 Pro Max выросли дважды, а к отправеет kроссовера Tiggo 7 Pro Max прибавили 50 тыс. рублей.

Производитель Exeed также не остался в стороне, подняв цены на различные модели на 50-60 тыс. рублей. У Omoda увеличение стоимости кроссовера C5 составило 30-50 тыс. рублей, а седана S5 и S5 GT — 50 тыс. рублей. Jetour подорожал только внедорожник T2, на который цены возросли на 200-250 тыс. рублей.

Changan и Haval тоже не остались в стороне — стоимость нескольких моделей увеличилась на 100 тыс. рублей. У Tank цены увеличились в пределах 50-100 тыс. рублей. В то же время LADA Vesta прибавила в цене от 11 100 до 94 100 рублей.

Снижение цен отмечено у Evolute, снизившего цены на седан i-Pro на 140 тыс. рублей, а у BAIC действуют «специальные цены» на почти все модели.

Jetour начал предлагать выгоду на кроссоверы Dashing, X70 Plus и X90 Plus. А бренд Voyah снизил цену на кроссовер Free EVR Sport Edition по услоивиям предоплаты.

Несмотря на повышение цен, некоторые эксперты считают, что росты будут ощутимыми только в 2025 году, когда распродадутся текущие складские запасы машин.