Рынок легковых автомобилей в России показал рост: "За неделю было продано более 30 тыс. машин" - сообщили в отчете.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» поделились сводкой по результатам прошлой недели на автомобильном рынке России. Согласно данным, в период с 12 по 18 августа текущего года дилеры по всей стране реализовали в общей сложности 30 098 новых автомобилей.

Этот показатель оказался на 4% ниже, чем за первую полную неделю августа. Наибольшее количество проданных машин принадлежит LADA – 8 825 штук. Haval занимает второе место в списке с результатом в 3 613 проданных автомобилей, а замыкает тройку лидеров Chery, реализовавшая 3 173 машины. На четвертой строчке оказалась компания Geely с объемом продаж в 2 595 автомобилей.

Changan приблизилась к лидерам, за неделю было продано 2 307 новых автомобилей китайского бренда. Omoda занимает шестую позицию, с результатом в 864 проданных автомобиля. На следующих двух местах находятся Jetour и премиальный Exeed, их машины приобрели в количестве 661 и 655 экземпляров соответственно.

Компания Belgee разнообразила рейтинг китайских брендов, заняв девятую позицию с объемом продаж в 600 машин. Замыкает ТОП-10 GAC, реализовавший 573 автомобиля за неделю.

Фото: Carsweek.ru

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