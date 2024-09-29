Lotus выпускает самый мощный автомобиль за всю историю компании

Emeya оказался вторым представителем серийных электрокаров от Lotus после Eletre, в частности, в Китае его цена составляет примерно 15,7 миллионов рублей по текущему обменному курсу.

А вот продавец из Новосибирска намерен продать свой экземпляр за значительно большую сумму - 24 миллиона, это сообщает местный информационный портал NGS.ru. Отметим, что таможенные расходы только на эту модель достигли 6 миллионов. Помимо этого, существенные затраты ушли на логистику.

Автомобиль Emeya оборудован двумя электромоторами, общая мощность которых превышает 900 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает всего 2,8 секунды. Заявленный запас хода Lotus Emeya на одном заряде - около 600 километров, что позволяет конкурировать с Tesla Model S и Porsche Taycan. Кроме того, у электрокара есть полный привод, адаптивная подвеска и отличная аэродинамика.

Фото: Carsweek.ru

Прозрачность крыши на данном автомобиле можно регулировать с помощью электроники, подчеркивает продавец. Вместо привычных зеркал здесь установлены камеры, передающие изображение на мониторы в дверях. Это означает, что водителю придется привыкать к новому способу ориентирования в начале использования.

Батарея емкостью 102 кВт/ч и возможность зарядки мощностью 350 кВт обеспечивают возможность зарядить аккумулятор от 10 до 80 процентов всего за 18 минут.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что компания Lotus представила новый электрический концепт Theory 1.