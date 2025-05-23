Дефицит запчастей увеличил сроки ремонта китайских автомобилей в России

Продажи китайских автомобилей в России активно растут, только вот поставки запчастей для них на такой тем выйти не могут. В итоге растягиваются сроки страхового ремонта, описывает актуальное положение дел на рынке гендиректор «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов. С экспертным обзором он выступил на пресс-конференции в Ставрополе.

По его словам, долгие сроки ожидания клиентов откровенно не радуют. Иногда ждать приходится дольше, чем было бы с машинами ушедших из России европейских автобрендов. При этом Скворцов отмечает, что положение дел с запчастями становится лучше, хотя это довольно постепенный процесс. Сделать же предстоит еще больше, говорит топ-менеджер.

Клиенты, как правило, стараются понять новые реалии со сроками ожидания ремонтных работ по КАСКО. Компания же регулярно следит за ситуацией в отрасли, фиксируя сроки приема машин в ремонт у партнеров. Вся собранная статистика оперативно доходит до клиентов, добавляет Скворцов.

Если авторизованный автосервис предупреждает, что сроки ожидания ремонта затягиваются, страховщик ищет детали у своих поставщиков.

По подсчетам страховой компании, поднебесным маркам в настоящее время принадлежит больше 70% полисов КАСКО на новые автомобили. Почти четыре года назад доля китайского автопрома не превышала четырех процентов.

А тем временем стало известно, когда начнет действовать единый страховой полис ОСАГО для автомобилистов России и Белоруссии.

Фото: pikabu.ru