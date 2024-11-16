Спрос на «свежие» подержанные автомобили в России вырос. Какие именно покупают чаще всего?

Согласно исследованию сервиса «Авито Авто», спрос на подержанные автомобили возрастом до трех лет в России увеличился на 20% в сентябре и октябре по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость подобного транспортного средства достигла 2,65 миллиона рублей.

Анализ данных платформы показал, что отечественная LADA лидирует по спросу и предложениям среди трехлетних "бэушек". Доля спроса на LADA в указанные месяцы составила 23,2%, а доля предложения — 18,7%. Кроме того, LADA стала лидером по приросту спроса, увеличившегося более чем на 28%.

Среди самых востребованных "свежих" подержанных автомобилей весь топ-3 заняли автомобили марки LADA. Granta заняла первое место с долей спроса в 8,5%. На втором месте — Niva Legend с результатом 5,1%, а на третьем — LADA Vesta (4,9%), включающая в себя седан, универсал и кроссоверы.

На четвертой позиции находится Toyota Camry, бизнес-седан, спрос на который составил 3,7%, а пятое место занял Hyundai Solaris с долей спроса 2,4%. Самым динамично развивающимся в плане спроса оказался внедорожник LADA Niva Legend — спрос на эту модель увеличился на 70,4%.

Ранее журналисты издания «Автоновости дня» обсудили автомобили с пробегом, которые мало покупают россияне. Директор по закупкам департамента продаж автомобилей с пробегом в компании "Рольф" Игорь Головань представил список таких автомобилей.