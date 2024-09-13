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Качество автомобилей УАЗ в России будет улучшено благодаря изменениям на заводе

На российском Ульяновском автозаводе было проведено крупномасштабное обновление в производстве моделей УАЗ: «Патриот», «Пикап» и «Профи».
РедакцияР
Редакция
13.09.2024, 10:43·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в компании, специалисты предприятия разработали и внедрили новейший сварочный кондуктор, который призван улучшить точность и качество сварки, а также оптимизировать и ускорить производственный процесс создания кузовных элементов автомобилей.

По информации с завода, сварочный кондуктор применяется для сварки кузовных деталей «Щиток передка». Это устройство весом 600 килограммов предназначено для сборки и фиксации деталей, обеспечивая максимальную точность их позиционирования относительно друг друга.

Согласно источнику, в разработке устройства были задействованы передовые технологии и высококачественные материалы. К примеру, дроссели в кондукторе рассчитаны на миллион циклов работы, а все поверхности, подверженные коррозии, защищены специальным составом. Кроме того, ложементы, которые взаимодействуют с кузовом автомобиля, изготовлены из специально обработанной стали.

«Принцип работы устройства заключается в последовательной установке деталей. После фиксации деталей с помощью воздуха и девяти пневмоцилиндров происходит контактная сварка. При необходимости перенастройки на другую модель достаточно переставить некоторые компоненты и изменить расположение упоров», — пояснил представитель УАЗа.

 

Источник

УАЗ (42)Российский автопром (3)

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