В России начали действовать новые правила обучения на водительские права: что изменилось

С 1 марта 2026 года на территории России начинают действовать новые стандарты обучения будущих водителей. Соответствующие изменения утверждены приказом Минпросвещения РФ № 505, о чем сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, теперь вводятся 47 обновленных примерных программ профессионального обучения для водителей различных категорий и подкатегорий. Из этого числа 36 программ предназначены для переподготовки, девять — для профессиональной подготовки водителей, а две — для повышения квалификации.

Изменения коснулись и структуры обучения. Теперь автошколы обязаны увеличить минимальное количество обязательных часов для обучения на права категории B — с прежних 38 до 42. Кроме того, у кандидатов в водители появилась легальная возможность изучать теоретический материал дистанционно. Для этого создано специальное программное обеспечение, позволяющее проходить обучение онлайн с контролем посещаемости и успеваемости учащихся.

Также нововведения предусматривают новые возможности для тех, кто планирует получить права категории C и D, а также для будущих таксистов. Теперь они смогут проходить практическую часть обучения не только в автошколах, но и на базе автопарков, транспортных комбинатов и других профильных организаций.

Ранее сообщалось о планах расширить перечень теоретических знаний, необходимых для будущих водителей. В обновленной программе появятся темы, связанные с использованием электронных документов, понятием «опасное вождение», а также правила взаимодействия с пользователями средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Кроме того, кандидаты в водители познакомятся с устройством системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, которая устанавливается во все автомобили.

Автор: Иван Бахарев