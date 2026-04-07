В России снова начали выпускать автомобили популярной марки

Автомобильный завод российского премиального бренда Aurus в Елабуге возобновил свою работу в плановом режиме. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на информацию, предоставленную пресс-службой компании. Производственная деятельность предприятия осуществляется в соответствии с ранее утвержденным графиком, рассчитанным до 2026 года.

В ближайшие месяцы ключевой задачей для завода обозначено совершенствование процессов серийного производства рестайлинговой версии автомобиля Aurus Senat. В Aurus уточнили, что уже сварены и окрашены предсерийные кузова, осуществлена отладка подсборок, проведена настройка нового оборудования, а также завершена апробация необходимых технологических процедур для новой модели.

Следующим этапом на заводе станет начало сборки прототипов серийной версии модернизированного «Сената». После завершения сборки эти образцы пройдут серию технических испытаний на базе ФГУП «НАМИ», который считается ведущим российским исследовательским институтом в области автомобилестроения.

Представители Aurus подчеркивают, что «первая модель Aurus Senat уже вошла в число классических отечественных автомобилей и стала символом отечественной индустрии. Рестайлинговая версия не заменяет ее, а продолжает традиции и способствует дальнейшему развитию бренда».

В компании отметили, что новый Aurus Senat Restyling будет играть роль символического «моста», соединяющего значимое наследие марки и современные технологические достижения.

Помимо седана и лимузина Senat, а также внедорожника Komendant, модельный ряд Aurus в скором времени пополнит новый минивэн Arsenal. Эта модель уже появлялась в президентском кортеже, а также использовалась различными высокопоставленными государственными лицами и почетными иностранными гостями. До 2025 года автомобили Aurus выпускались исключительно для официальных нужд и не поступали на открытый рынок.

На первоначальном этапе организация производства модели Arsenal будет проходить на мощностях ФГУП «НАМИ». В компании сообщают, что прием заказов на минивэн откроется в самом ближайшем будущем. О характеристиках модели стало известно еще в сентябре 2021 года: габариты машины составляют 5980 мм в длину, 2020 мм в ширину, 2090 мм в высоту при колесной базе 3550 мм. Благодаря этим параметрам Arsenal значительно превосходит Volkswagen Multivan T6.1 в размерах.

Стоимость нового Aurus Arsenal для частных покупателей пока не названа. Напомним, что ранее дилеры марки объявили о цене на седан Senat и кроссовер Komendant в версии 2025 года — стоимость начиналась примерно от 50 млн рублей. Предполагается, что цена на минивэн будет, по меньшей мере, сопоставимой.

Автор: Иван Бахарев