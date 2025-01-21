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В России снова стали продавать доступный кроссовер Nissan

Купить Nissan Qashqai в России: цены и возможности заказа с доставкой из разных регионов. Фото, комплектации и особенности модели.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.01.2025, 14:32·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России появилась возможность заказать и купить импортный кроссовер Nissan Qashqai. Цена на новый автомобиль начинается от 2,6 миллиона рублей, сообщает портал "Автоновости дня".

Самый доступный вариант Nissan Qashqai под заказ предлагают доставить из Иркутска. В стоимость 2,6 млн рублей уже включены все дополнительные расходы, уточняется в объявлении. Автомобиль будет доставлен за 14-18 дней.

На фотографиях от продавца видно, что автомобиль оснащен салоном с кожаной отделкой, мультимедийной системой с большим сенсорным экраном, бесключевым доступом и другими опциями. Компании из Владивостока готовы привезти такой же кроссовер под заказ за 2 905 000 рублей. В эту цену уже включены утилизационный сбор и доставка до столицы.

Фото: Carsweek.ru

Второе поколение Nissan Qashqai из наличия стоит более трех миллионов. Например, московский автосалон предлагает этот кроссовер за 3 090 000 рублей, а официальный дилер Nissan из Воронежа установил минимальную цену на уровне 3,36 миллиона. В других городах цены могут быть еще выше – до 3,86 миллиона рублей.

Автомобиль оснащен 151-сильным двигателем объемом два литра в сочетании с вариатором. Привод может быть передним или полным.
Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что дилеры в России начали продавать новый внедорожник Nissan Patrol в старом кузове Y61.

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